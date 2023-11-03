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رئيس التحرير
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توك شو

ظاهرتان جويتان|مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على  القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، لافتة إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.
 

طقس اليوم الجمعة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين الـ 30 والـ 31 درجة مئوية  خلال فترة النهار، حيث يسود طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل تمامًا على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة خلال الليل وخاصة الساعات المتأخرة من، لافتة إلى أن هناك فرق ملحوظ في درجات الحرارة بين الليل والنهار والذي يتجاوز الـ 10 درجات مئوية.

وأشارت إلى أنه مع الاستقرار في الأحوال الجوية تسيطر ظاهرة الشبورة المائية، والتي تكون كثيفة وتصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتتكون في الساعات الأولى من الصباح الباكر وتتلاشى فولا سطوع أشعة الشمس.
 

ولفتت إلى أن فرص الأمطار اليوم خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض الأماكن من حلايب وشلاتين، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام خاصة في فترة الشبورة المائية وارتداء الملابس الخريفية والمتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة توك شو صدى البلد

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