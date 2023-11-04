الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد الموافق 5 نوفمبر، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفق بيان هيئة الأرصاد.

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وهو ما يتوجب على سكانها توخي الحذر وخاصة في الصباح الباكر، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي تصل إلى حد الضباب، والتي تقل معها مستوى الرؤية الأفقية لذا يجب على السادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر واتباع كافة تعليمات المرور.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 22

العاصمة الادارية 31 21

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 31 22

دمنهور 30 21

وادي النطرون 32 21

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 30 22

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 31 22

طنطا 30 22

دمياط 27 22

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 32 22

نخل 29 16

كاترين 25 13

الطور 30 21

طابا 29 22

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 31 21

العلمين الجديدة 31 21

مطروح 31 21

السلوم 34 20

سيوة 30 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 34 24

سفاجا 34 23

مرسى علم 34 23

شلاتين 32 24

حلايب 28 23

أبو رماد 30 25

رأس حدربة 31 26

الفيوم 32 21

بني سويف 32 20

المنيا 32 19

أسيوط 34 19

سوهاج 35 21

قنا 36 23

الأقصر 35 24

أسوان 36 24

الوادي الجديد 36 20

أبوسمبل 35 24