تحذير عاجل من الأرصاد.. مصطفى بكري يكشف مخطط إسرائيل والغرب ضد مصر.. والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة| توك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



بينها مصر| اجتماع طارئ لـ وزراء خارجية 5 دول عربية بشأن أحداث غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، نقلا عن الخارجية الأردنية، أن وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يعقدون غدا اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الوضع في غزة.



الأرصاد تعلن خبرًا مهمًا بشأن تأثر مصر بالعاصفة سيارا

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة والاسبوع المقبل، مشيرا إلى أن حالة الطقس الاسبوع المقبل مستقرة.



مصطفى بكري: مصر موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن تتخلى عنه

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حملة من الضغوط الممنهجة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مصر موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ولن تتخلى عنه.

وزارة البترول والثروة المعدنية تكشف أسباب تحريك سعر البنزين

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإبقاء على سعر السولار، ويصبح ثابتاً عند 8.25 جنيه، جاء لصالح محدودي الدخل.



نقلا عن مصادر سيادية.. مصطفى بكري يكشف مخطط إسرائيل والغرب ضد مصر

قال الإعلامى مصطفى بكرى أن إسرائيل لا تتوقف عن التحريض ضد مصر، وتقرير وزارة الاستخبارات الإسرائيلية الذي صدر في 13 أكتوبر الماضي تم إعداده بموافقة الحكومة لإسرائيل.

عايز ابنه يخف في 12 ساعة.. حسام موافي يروى موقفا لوالد مريض| فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن منظومة الطب لا تشمل الطبيب، بل هي منظومة متكاملة، وتشمل كلا من، الطبيب، أطقم التمريض، الأجهزة الطبية، البنية التحتية.



وزير الأوقاف الفلسطيني: جيش الاحتلال قصف 200 ألف وحدة سكنية والمساجد لم تسلم

قال الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن أن العديد من الأشخاص محاصرون تحت الأنقاض دون أن يتم انتشال جثثهم، وهناك العديد من الجرحى وبعضهم يُعاني من إعاقات دائمة.



مدير المستشفى الإندونيسي: 40% من الشهداء والمصابين في القصف الإسرائيلي أطفال.. فيديو

قال مدير المستشفى الإندونيسي، إن 40% من الشهداء والمصابين في القصف الإسرائيلي من الأطفال، وذلك وفقا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز".

المفتي: تنظيم داعش نشر 90 ألف تغريدة على تويتر بـ 12 لغة

قال الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، إن تنظيم داعش في إحصاء من الإحصاءات، وُجد أنه نشر 90 ألف تغريدة على موقع تويتر بـ 12 لغة.



الدفاع المدني بغزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنازل المأهولة بالسكان

قال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، إن جيش الاحتلال استهدف قصف 50 منزلا في دقيقة واحدة، في حرب إبادة واضحة ضد الشعب الفلسطيني للقضاء عليه.