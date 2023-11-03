مدير المستشفى الإندونيسي: 40% من الشهداء والمصابين في القصف الإسرائيلي أطفال.. فيديو

قال مدير المستشفى الإندونيسي، إن 40% من الشهداء والمصابين في القصف الإسرائيلي من الأطفال، وذلك وفقا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز".

وصول طائرة مساعدات غذائية وطبية من روسيا لـ غزة إلى مطار العريش

وصلت طائرة مساعدات روسية، اليوم الجمعة، إلى مطار العريش في شمال سيناء تحمل مواد غذائية وطبية لصالح قطاع غزة.

وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه جار تفريغ حمولة الطائرة في المطار استعدادا لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء بالعريش، ومن ثم نقلها إلى معبر رفح البري فور السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.