الدفاع المدني بغزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنازل المأهولة بالسكان

قال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، إن جيش الاحتلال استهدف قصف 50 منزلا في دقيقة واحدة، في حرب إبادة واضحة ضد الشعب الفلسطيني للقضاء عليه.

وأشار خلال مداخلة هاتفية بقناة الحدث اليوم، إلي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قتل النساء والأطفال ويقصف المنازل المأهولة بالسكان في قطاع غزة، لافتا إلى أن أٌقل عملية استهداف ينتج عنها ما لا يقل عن 20 شهيدا وربما يصل العدد إلى 50 شهيدا.



تابع المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع المجازر في قطاع غزة، وما يحدث في القطاع من إبادة لم أشاهده في حياتي ولا في أفلام رعب هوليوود، لافتا إلى أن القنابل التي تلقى على غزة يصل وزنها إلى طن.



