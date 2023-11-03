وزير الأوقاف الفلسطيني: جيش الاحتلال قصف 200 ألف وحدة سكنية والمساجد لم تسلم

قال الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن أن العديد من الأشخاص محاصرون تحت الأنقاض دون أن يتم انتشال جثثهم، وهناك العديد من الجرحى وبعضهم يُعاني من إعاقات دائمة.

وأكد الوزير خلال مشاركته عبر تطبيق "زووم" في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف 200 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة منذ اندلاع حربه في السابع من أكتوبر الماضي، وهذا يعني أن نصف سكان القطاع سيضطرون للعيش في العراء.

وأشار وزير الأوقاف الفلسطيني إلى أن عدد الشهداء في قطاع غزة تجاوز العشرة آلاف منذ بداية الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف أن جيش الاحتلال قصف مئات المساجد والمؤسسات، وبعضها دمر بالكامل، مع استهداف مستشفى الشفاء، الذي يُعد أكبر مستشفى في القطاع، بالإضافة إلى استهداف المستشفى الإندونيسي.



