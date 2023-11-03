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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: مصر موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن تتخلى عنه

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حملة من الضغوط الممنهجة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مصر موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ولن تتخلى عنه.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجميع يدرك الآن أن المستهدف الحقيقي من الصراع الراهن حاليا؛ هو الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري، ومصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها.

 المقاومة الفلسطينية 

وأوضح بكري، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تريدان أن يكون هناك رئيس يوافق على كل طلباتهم واقتراحاتهم، لذا ما رفضه الرئيس السيسي من مقترحات بشأن القضية الفلسطينية، جعلهم يستخدمون بعض الأذرع؛ لشن هجوم على الرئيس السيسي، وخلق حالة من الفوضى والبلبلة في الشارع المصري.

وأكمل: مصر ورئيسها وجيشها وشعبها قلبا وقالبا مع المقاومة الفلسطينية، مهما اختلفت الأيدلوجية الفكرية والعقائدية لها، والمقاومة الفلسطينية تعني استمرار القضية، المقاومة تعني عدم تنفيذ المخطط الأمريكي الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين.

واختتم بكري، حديثه، قائلًا: شعب مصر العظيم يقف على مسافة واحدة من الرئيس السيسي، ويدعمه في جميع قراراته التي تحافظ على الأمن القومي، وتحافظ على القضية الفلسطينية من الاندثار.

الرئيس السيسي الجيش المصري الشعب المصري القضية الفلسطينية المقاومة الفلسطينية

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