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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تعلن خبرًا مهمًا بشأن تأثر مصر بالعاصفة سيارا

العاصفة
العاصفة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة والاسبوع المقبل، مشيرا إلى أن حالة الطقس الاسبوع المقبل مستقرة.

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10 درجات مئوية .. الأرصاد تعلن خبرًا عاجلًا بشأن حالة الطقس


وأضاف القياتي، في مداخلة لبرنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة ستستقر عند ٣٢ درجة الأسبوع المقبل، متابعا أن تتوافر فرص سقوط الأمطار في بعض المناطق ويتشكل الضباب المائي على بعض الطرق من الساعة 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا.


وتابع ، أنه لا يوجد تأثير لعاصفة سيارا على السواحل المصرية، مستدركا أننا وصلنا لمرحلة اللا عودة في التغيرات المناخية ، ومن حيث درجة حرارة الأرض.

وأشار إلى أن الشبورة تتكون على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة بالقرب من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وصولًا إلى نقطة ضباب في بعض المناطق.

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