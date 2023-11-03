عايز ابنه يخف في 12 ساعة.. حسام موافي يروى موقفا لوالد مريض| فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن منظومة الطب لا تشمل الطبيب، بل هي منظومة متكاملة، وتشمل كلا من، الطبيب، أطقم التمريض، الأجهزة الطبية، البنية التحتية.

وقال موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الطبيب يفعل كل جهده؛ من أجل تخفيف آلام المرض على المصابين، كما أنه يحاول كتابة أفضل علاج مناسب؛ بناء على التشخيص والأعراض.

الشفاء من خلال الأدوية

ووروى موقفا لمريض ووالده، حيث قال: جاء لي رجل مع ابنه المريض للكشف عليه، وبعد مرور 12 ساعة من الكشف؛ وجدته منتظرني في العيادة، يريد الحصول على قيمة الكشف؛ لأن ابنه لم يُشفَ من المرض الذي يعاني منه، فتم رد قيمة العلاج له، طيب إزاي المريض هيخف في 12 ساعة؟، مفعول العلاج بياخد أسبوع أقل حاجة".

وواصل حديثه: “البعض يعتقد أن الشفاء من خلال الأدوية بعد مرور ساعة أو يوما، ولكن الحقيقة هي أن الشفاء من عند الله، فالطبيب يجتهد لتشخيص الحالة وكتابة العلاج المناسب، والله بيده الشفاء”.