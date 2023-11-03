حسام موافي يوضح أسباب الإصابة بالصفراء| فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن عمر خلايا الدم الحمراء 120 يوما، وبعد ذلك تتولد خلايا جديدة، معقبًا: «جميع خلايا الدم الحمراء تحتوي على حديد، ويتم نقل مادة الحديد من الخلايا القديمة إلى الخلايا الجديدة».

وقال موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن النساء اللاتي تستمر لديهن الدورة الشهرية أكثر من 5 أيام؛ يعانين من نقص في الحديد، لأن نزيف الدم خلال أيام الدورة يستمر، والخلايا تفقد الحديد المتواجد داخل الخلايا في أثناء النزيف.

الخلايا الحمراء

وتابع: تكسير الخلايا الحمراء يؤدي إلى الإصابة بالصفراء، والتي بدروها تنتقل إلى الكبد، ثم تنتقل على سطح الخلايا.

وأوضح موافي، أن من أسباب ارتفاع الصفراء في الدم، تعود إلى وجود مشكلة في الكبد، وعدم قدرته على تكسير الصفراء، حيث أن مرضى فيروس سي وبي، أكثر عرضة للإصابة بالصفراء، كما أن معدل الصفراء الطبيعي في الدم أقل من 1 مليجرام.