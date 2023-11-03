وزارة البترول والثروة المعدنية تكشف أسباب تحريك سعر البنزين

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإبقاء على سعر السولار، ويصبح ثابتاً عند 8.25 جنيه، جاء لصالح محدودي الدخل.

وأضاف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن منتج السولار مهم جدا فيما يتعلق بنقل البضائع والركاب بالنسبة للنقل الجماعي والميكروباص والأتوبيس، موضحا أن الرئيس السيسي كان حريصا على تثبيت سعر السولار، بينما حدثت زيادة في أسعار البنزين، وفقاً للجنة التسعير.

وأشار حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن الزيادات اتخذتها لجنة التسعير التلقائي، يوجد بها مسئولين من وزارتي البترول والمالية، لافتا إلى أن اللجنة عندما قارنت الأسعار؛ وجدت ارتفاعا في أسعار خام برنت، لأن السوق العالمي يشهد حالة من عدم الاستقرار، نتيجة الأحداث في غزة وروسيا، وفي نفس الوقت، قرارات "أوبك +" أبقت على التخفيضات الموجودة.