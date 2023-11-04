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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: نتعرض لمرتفع جوي يزيد درجات الحرارة ونسب الرطوبة| شاهد

الطقس
الطقس

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم والأسبوع الحالي.

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وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي،  إننا مازلنا في النصف الأول من الخريف، وقد يكون هناك بعض الارتفاعات في درجات الحرارة.


وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع النصف الثاني من فصل الخريف سنشعر بانخفاض قيم درجات الحرارة بشكل كبيرة، منوهة بأن درجات الحرارة الآن أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام.


وأكملت: فكرة استمرار ارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة تتجاوز الأسبوعين غير طبيعي، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية


وأوضحت أن المرتفع الجوي يعمل على زيادة درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مشيرة إلى أن المرتفع مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.


ونوهت بأن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بشكل واضح، بداية من يوم الخميس القادم، محذرة من تكون الشبورة المائية الكثيفة.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية طقس درجات الحرارة الشبورة المائية

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