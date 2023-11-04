الأرصاد: أمطار رعدية متفرقة على هذه المناطق اليوم| حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، السبت، يشهد استقرارا في الأحوال الجوية على جميع أنحاء البلاد، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد.

ويكون الطقس اليوم مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن فرص الأمطار خلال الطقس اليوم، متوقع أن تشهد مناطق جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر بنسبة حدوث 40%، وعلى جنوب الصعيد متوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، تكون حالة الموج خفيفة إلى معتدله وارتفاعه يصل إلى متر ونصف.

وعن درجات الحرارة اليوم، خلال حالة الطقس، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 19 درجة

جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 24 درجة

شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 24 درجة