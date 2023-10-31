الطقس| موجة غير مستقرة تضرب البلاد وأمطار رعدية تصل القاهرة بعد ساعات

يشهد الطقس اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على مناطق عدة بالبلاد، حيث يشهد الطقس فرص أمطار تصل إلى السيول على بعض المناطق الحدودية للبلاد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم يشهد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتكون فرص الأمطار خفيفة خلال الطقس اليوم، وأحيانا تكون متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين ومدن القناة وجنوب الوجه البحري.

وتمتد فرص الأمطار خلال الطقس اليوم إلى الداخل، بحيث تكون خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما متوقع اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى منطقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

️أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، على مختلف مناطق البلاد، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 العظمى والصغرى 23

السواحل الشمالية 27 العظمى والصغرى 20

جنوب سيناء 32 العظمى والصغرى 24

شمال الصعيد 31 العظمى والصغرى 19

جنوب الصعيد 36 العظمى والصغرى 24