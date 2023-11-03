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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحر مستمر معانا لأمتى؟.. الأرصاد تجيب: في هذا الوقت نشعر بالبرد

الطقس في مصر
الطقس في مصر

انقضى الصيف منذ قرابة شهر وتقدم نوفمبر مع الخريف، ومازال ارتفاع درجات الحرارة يلاحق أجواء القاهرة ومحافظات الجمهورية، دون معرفة موعد رحيله، ليجعل المواطنين في تساؤل دائم متى نشعر بالخريف وينتهي هذا الحر.

متي ينتهي الحر؟

بالتأكيد كل عام يمر يأتي من بعده بظواهر جوية جديدة يعيشها المواطنين ويستشعرون بها للمرة الأولى مع كل موجة أو منخفض جوي تتأثر به البلاد، بفعل عامل التغيرات المناخية، الذي لم تترك حالة فصلٍ جوي على حاله.

هيئة الأرصاد الجوية، على لسان عضو المركز الإعلامي الدكتورة منار غانم، بررت استمرار الشعور ارتفاع درجات الحرارة على البلاد حتى الآن رغم بدء شهر نوفمبر الذي يعد الأقرب للشعور بلسعات برد الخريف ونسماته، بأننا مازالنا في النصف الأول من فصل الخريف الذي يتمتع باستمرار بعض سمات فصل الصيف من ارتفاع الحرارة والشعور بها، وأشارت أن خلال هذه الفترة درجات الحرارة تدور حول معدلها الطبيعي وقد ترتفع عن المعدل بنحو درجتان إلى ثلاث درجات، نتيجة لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

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درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

وأوضحت “منار غانم”، في تصريح لـ “صدى البلد”، أن هذا المرتفع الجوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال ساعات النهار، ويتسبب في حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، والذي بدوره تسبب في بقاء الرطوبة نسبيا وبدورها تتسبب في استمرار الشعور بارتفاع نسب الرطوبة، مشيره إلى أنه مع تقدم ساعات الليل يحدث انخفاض في درجات الحرارة يكون ملموس بشكل كبير في فترات ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأشارت “عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية”، إلى استمرار هذه الأجواء والشعور بالحرارة حتى الأسبوع القادم، ومع بداية النصف الثاني من فصل الخريف والذي يتزامن مع منتصف نوفمبر، سيبدأ المواطنين تدريجيا الشعور بتحسن درجات الحرارة وانخفاضها خلال ساعات النهار والليل، ويبدأ الشعور بلسعات البرد.

بداية الشعور بلسعات البرد

وأوضحت أن الشعور الفارق بانخفاض درجات الحرارة والبرودة لن يكون إلى في أواخر ديسمبر مع بداية فصل الشتاء، مشيره إلى أننا مازال في النصف الأول من فصل الخريف ودرجات الحرارة سوف تتحسن تدريجيا مع تقدمه الأيام القليلة الماضية.

وقالت “منار غانم”، إن الخرائط المناخية تشير إلى أن الطقس الأيام القادمة، تكون أجواءه مستقرة بشكل كبير على كافة الأنحاء، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي وأحيانا أعلى من المعدل بنحو 3 درجات مئوية بفعل الرطوية. مشيره إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة تتراوح ما بين 29 إلى 31 درجة مئوية، لتكون الأجواء مائلة للحرارة خلال ساعات النهار.

وأشارت إلى أن الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة تكون في بعض المحافظات الجنوبية فقط، دون عن ذلك الأجواء مستقرة تماما، مشيره إلى أن الظاهرة الجوية الوحيدة المؤثرة في الطقس هذه الفترة هي الشبورة المائية مع وجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، حيث تعد من أخطر الظواهر الجوية لأنها قد تحجب الرؤية على بعض الطرق، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطريق.

وناشدت المواطنين بضرورة متابعة النشرة اليومية لهيئة الأرصاد، حتى في أكثر الحالات الجوية استقرارا، مشيره إلى أن فصل الخريف معروف أنه شهر التقلبات الجوية السريعة، فقد يحدث تغير في الأجواء بشكل سريع وسط حالات الاستقرار.

 

الصيف الخريف درجات الحرارة هيئة الأرصاد فصل الشتاء الطقس

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