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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

الأرصاد
الأرصاد

قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم، الخميس 2 نوفمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد. 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

العظمى الصغرى

القاهرة 30 - 22
الإسكندرية 28  - 20
الإسماعيلية 31 - 21
الغردقة 33 -23
أسوان 35 - 23
سوهاج 33 - 20
المنيا 31- 20

الأرصاد القاهرة الكبرى درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس

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