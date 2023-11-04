أمطار رعدية تضرب تلك المناطق خلال ساعات.. والأرصاد تناشد المواطنين: احذروا هذه الظاهرة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، لافتة إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.



طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل تمامًا على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة خلال الليل وخاصة الساعات المتأخرة من، لافتة إلى أن هناك فرق ملحوظ في درجات الحرارة بين الليل والنهار.

وأشارت إلى أنه مع الاستقرار في الأحوال الجوية تسيطر ظاهرة الشبورة المائية، والتي تكون كثيفة وتصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتتكون في الساعات الأولى من الصباح الباكر وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

ولفتت إلى أن فرص الأمطار اليوم خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض الأماكن من حلايب وشلاتين ومرسى علم ، وقد تمتد خفيفة على بعض المناطق من أقصى جنوب الصعيد، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام خاصة في فترة الشبورة المائية وارتداء الملابس الخريفية والمتابعة المستمرة للنشرات الجوية.