توخوا الحذر.. الأرصاد الجوية: سقوط أمطار متوسطة رعدية على تلك المناطق

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.



وقالت “منار غانم” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى إن البلاد تشهد ارتفاعا مستمرا في درجات الحرارة والاستقرار في الأحوال الجوية، متابعة: سنشعر بالأجواء الشتوية والانخفاضات الملحوظة في درجات الحرارة مع دخول فصل الشتاء.



واسترسلت: الشتاء يبدأ رسميا 21 ديسمبر، ولكننا مازلنا في النصف الأول من فصل الخريف، نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بـ2 درجة إلى 3 درجات.



وأوضحت أنه من المتوقع سقوط الأمطار الخفيف والمتوسطة الرعدية، على بعض المناطق بجنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مشددة على أن الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية.



وحذرت سائقي المركبات بتوخي الحذر، اثناء القيادة على الطرق السريعة، في الصباح الباكر، وذلك لتكون الشبورة المائية الكثيفة.



