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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كولر مش عايز مهاجمين.. ماذا طلب المدير الفني للأهلي من الخطيب؟

النادي الاهلي
النادي الاهلي

يشهد النادي الأهلي أزمة مهاجم الفريق الأول، ويبذل النادي جهدًا كبيرًا للعثور على حل لهذه المشكلة قبل فترة الانتقالات الشتوية. 

ومع انتهاء تعاقدات اللاعبين ووسط توقعات عالية من جمهور المارد الأحمر، تتجه الأنظار نحو الميركاتو الشتوي وبالأخص صفقات المهاجمين.

خطة الأهلي لحل أزمة المهاجم

وضع الأهلي خطة تشمل استقطاب مهاجمين جدد وتعزيز القوة الهجومية للفريق، حيث استمر كولر في طلب مهاجم سوبر بسبب فشل المهاجم الفرنسي موديست فى تقديم أوراق اعتماده مع القلعة الحمراء.

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موديست لاعب فرنسي مهاجم انضم إلى الأهلي قبل بداية موسم الانتقالات الصيفية فى صفقة انتقال حر، حيث أثارت الصفقة جدلا بسبب عمر اللاعب الذى تجاوز نصف عقده الثالث، 35 عامًا.

ولعب موديست منذ بداية الموسم 4 مباريات بشكل أساسي، و3 مباريات بديلًا، ولم يسجل سوى هدف واحد فقط ولهذا السبب نال انتقادات عديدة من جماهير الأهلى، حيث كانت الانتقادات لكون موديست لم يقدم أداءً مميزًا ولم يسجل العديد من الأهداف.

ماذا طلب كولر من الخطيب؟

وعلى عكس المتوقع، لم يتطرق السويسري مارسيل كولر إلى أزمة المهاجم، ولم يعلن عن حاجته لمهاجم آخر بدلا من موديست.

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن كل ما يريده كولر هو تدعيم الأهلي في مركزين خلال يناير، وهما الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

ما مصير موديست مع الأهلى؟

تنوي لجنة التخطيط للنادى الأهلى عقد جلسة مع موديست للوصول لحل مناسب لفسخ العقد بالتراضي، حتى يكون المارد الأحمر  بمقدوره التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد وتسجيله فى القائمة.

ويؤكد الكثيرون من عشاق وجماهير الأهلي، ضرورة ضم مهاجم جديد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لإنقاذ موسم المارد الأحمر، بعدما خسر بطولتين حتى الآن بالخروج من دورى السوبر الأفريقى من نصف النهائي لصالح صن داونز بطل جنوب أفريقيا، و خسارته لــ لقب كأس السوبر الأفريقى لصالح اتحاد العاصمة الجزائري، وهو ما شكل خطورة على حماس جماهير النادي الأهلي.

من هو مهاجم الأهلي المنتظر وجنسيته؟

يتم البحث عن العديد من اللاعبين، وتم وضع العديد تحت المراقبة في الفترة الحالية، وقد ترددت أنباء عن عودة الأنجولى مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندرى وضمه للأهلي، بالإضافة إلى مروان حمدي مهاجم المصري، بعد الأزمة الأخيرة للاعب مع النادي البورسعيدي.

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