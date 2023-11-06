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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن خبرًا رسميًا بشأن تفاوض الأهلي مع عمر كمال عبدالواحد

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن بدء تفاوض الأهلي رسمياً مع عمر كمال عبد الواحد نجم فيوتشر.

 

وكتب شوبير: "الأهلى بدأ التفاوض رسميًا لضم عمر كمال عبد الواحد من فيوتشر".

وأعلن أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي، اقتراب الأهلي من ضم عمر كمال عبدالواحد.

وقال: "اقتراب الأهلي من ضم عمر كمال عبدالواحد، لكن إلي الآن لم يتم إمضاء العقود".

وأشار شوبير إلي أن عمر كمال عبدالواحد لن يضع أي شروط للأهلي ولكنه قال “مش همشي ببلاش من فيوتشر هما ليهم فضل عليا”.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" أيضا، أن عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، أصبح "أهلاوي" بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

انتقال عمر كمال عبد الواحد

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: “هناك اتفاق بين الناديين يتم على إثره انتقال اللاعب في يناير المقبل حسب رغبة عبدالواحد، وبعد رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في ضمه”.

وأضاف أمير هشام: “كل الإجراءات تمت واللاعب وافق على التوقيع، وجاء ذلك بعد عودة محمود الخطيب من رحلته إلى دبي، وتم اتخاذ الخطوات الرسمية لحسم الصفقة، واللاعب سوف يوقع لمدة 3 مواسم ونصف”.

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