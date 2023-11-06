مش همشي ببلاش | تصريح مفاجئ من عمر عبد الواحد بشأن الأهلي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إقتراب الأهلي من ضم عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي عبر برنامجه المذاع مع شوبير علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شوبير :"أقتراب الأهلي من ضم عمر كمال عبدالواحد، لكن إلي الآن لن يتم إمضاء العقود"

وأشار شوبير إلي أن عمر كمال لن يضع أي شروط للأهلي ولكنه قال “مش همشي ببلاش من فيوتشر هما ليهم فضل عليا”.

وأكد شوبير علي أن الأهلي لم يتواصل مع فيوتشر إلي الآن بصفه رسمية لضمة".

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، أصبح أهلاوي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

انتقال عمر كمال عبد الواحد

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: “هناك اتفاق بين الناديين تم على انتقال اللاعب في يناير المقبل حسب رغبة عبدالواحد، وبعد رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في ضمه”.

وأضاف أمير هشام: “كل الإجراءات تمت واللاعب وافق على التوقيع، وجاء ذلك بعد عودة محمود الخطيب من رحلته إلى دبي، وتم اتخاذ الخطوات الرسمية لحسم الصفقة، واللاعب سوف يوقع لمدة 3 مواسم ونصف”.