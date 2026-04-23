فن وثقافة

عمر خيرت يحيي حفلا في نادي الجزيرة .. 1 مايو

سعيد فراج

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل في نادي الجزيرة يوم 1 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع. 

حفلات عمر خيرت

كما يُحيي الموسيقار والمؤلف الموسيقي الكبير عمر خيرت حفلًا موسيقيًا على مسرح Royal Albert Hall  في حفل استثنائي لليلة واحدة فقط يقام السبت 23 مايو 2026، وينظمه Live Nation، برعاية Tazkarti والسفارة المصرية في لندن.

عمر خيرت

يُعد عمر خيرت من أشهر وألمع المؤلفين الموسيقيين في مصر، وله تجربة رائدة في تقديم شكل جديد من المؤلفات الموسيقية في مصر والشرق الأوسط. تتميز أعمال خيرت بالمزج بين الأنماط الموسيقية الشرقية مع الموسيقى الكلاسيكية والجاز، ليصنع بذلك مؤلفات فريدة تحظى بإعجاب واسع من مختلف الجماهير. هذا المزج بين الأنماط الموسيقية يجعل من عمر خيرت أحد أكثر المؤلفين الموسيقيين تأثيرًا في العصر الحديث.

بدأ عمر خيرت مسيرته المهنية كمؤلف للموسيقى التصويرية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، من خلال أول أفلامه "ليلة القبض على فاطمة"، بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وعلى مدار أربعين عامًا، وضع عمر خيرت الموسيقى التصويرية لأكثر من 120 عملًا من أشهر الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المصرية، كما قام أيضًا بالتأليف الموسيقي للعديد من العروض المسرحية والباليه والأوبريتات.

وعلى الصعيد الدولي، قدّم عمر خيرت عروضًا فنية في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا مثل روسيا، سلوفينيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، السعودية، الإمارات، الكويت، عُمان، الأردن، البحرين، قطر، تونس، والمغرب وغيرها.

كما يعد هذا الحفل محطة تاريخية للفنان الكبير، حيث سيصبح عمر خيرت ثالث فنان مصري يقدّم حفلًا رئيسيًا على مسرح رويال ألبرت هول، وثاني فنان مصري من الرجال يحقق ذلك منذ عام 1967 بعد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وتأتي هذه الاحتفالية الفنية تحت الإشراف التنظيمي المتكامل لشركة Tazkarti، الرائدة في إدارة الحشود والحلول التكنولوجية للفعاليات الكبرى. ولا يقتصر دور "تذكرتي" على كونها منصة حجز التذاكر الأكثر أماناً وموثوقية في مصر فحسب، بل تمتد بصمتها لتشمل تقديم تجربة جماهيرية استثنائية تبدأ من سلاسة الحجز الإلكتروني، وصولًا إلى التنظيم الاحترافي لمداخل ومخارج الحفل بأعلى معايير الانضباط. وبفضل سجلها الحافل بالنجاحات الباهرة في مهرجانات عالمية مثل مهرجان العلمين الجديدة، تضمن الشركة لجمهور هذا الحفل تجربة آمنة ومريحة تليق بقيمة الحدث ومكانة نجومه، معتمدة على أحدث التقنيات الذكية في إدارة التدفق الجماهيري وضمان الشفافية المطلقة.

ويدعم الحفل EgyptAir، الناقل الرسمي للحفل، وPeninsula بصفتها المضيف الرسمي، بما يعكس الأهمية الوطنية والثقافية لهذه المناسبة التاريخية.

ويمثل حفل عمر خيرت على مسرح رويال ألبرت هول أمسية موسيقية خاصة في London، تحتفي بمؤلف موسيقي لا تزال أعماله تتردد بقوة بين مختلف الثقافات والأجيال. سيقدّم عمر خيرت أعماله الموسيقية المميزة على أحد أشهر المسارح العالمية، ليمنح جمهور لندن فرصة نادرة للاستمتاع بموسيقاه في هذا الصرح الفني العريق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

إبراهيم عادل

سيرحل للدوري القطري.. أول ضحايا صفقة إبراهيم عادل في الأهلي

ترشيحاتنا

قافلة طبية

فحص وعلاج 1061 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية الشيخ بيصار بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات

صحح مفاهيمك.. أوقاف كفر الشيخ تواصل فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل| صور

جانب من الفعاليات

«ريحانة» يدعم 100 فتاة بمهارات اتخاذ القرار وحل المشكلات بكفر الشيخ| صور

بالصور

بيأثر على القلب والأعصاب .. اعرف أهم المعلومات عن المغنيسيوم

المغنيسيوم
المغنيسيوم
المغنيسيوم

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم في آخر ظهور لها

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها

بعد نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

فيديو

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد