الشناوي يعود لتشكيل الأهلي أمام سيراميكا

يعود محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي إلي تشكيلة الفريق الأساسية في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء في إطارمنافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي صورة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



ومنح الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر اللاعب راحة من مباراة المقاولون الأخيرة حيث سيعود للتواجد في التشكيل الأساسي بعد غد.





يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.



