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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة 2 من متهمي خلية المرج الإرهابية للمفتي

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، إحالة 2 متهمين بـ خلية المرج الثانية، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

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وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3257 لسنة 2023 المعروفة بـ خلية المرج،  أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة، انضم المتهمون جميعا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

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وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في قضية المرج اشتركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ووجه للمتهمين الثالث والرابع حيازة مواد مفرقعة "مخاليط ألعاب ناريةـ كلورات البوتاسيم، ومفرقعات الكلورات"، قبل الحصول على ترخيص بذلك، قصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية.

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والمتهمان في خلية المرج استعملا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن ألقى المتهم الخامس صوب ضابطين وبعض أفراد الأمن لفافة ورقية تحتوي مواد مفرقعة فانفجرت ما ادي لإصابة ضابط شرطة، وقاوم المتهمان القائمين على احكام القسم الأول من الباب الثاني من كتاب قانون العقوبات، وقاوم المتهم الخامس بالقوة رجال السلطة العامة أثناء تأدية وظيفتهم.

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