دوائر محكمة بدر.. المستشار حمادة الصاوي رئيسا للدائرة الثانية إرهاب| تفاصيل

يترأس المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، بدءا من اليوم، السبت، الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر.

دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة

وتتضمن مأمورية مركز الإصلاح والتأهيل بدر، ثلاث دوائر إرهاب، حيث يرأس الدائرة الأولى المستشار محمد السعيد الشربيني، والثالثة المستشار وجدي عبدالمنعم، وتم إصدار قرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بأن يكون المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، رئيسا للدائرة الثانية إرهاب.

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ومن أبرز القضايا التي تنظرها الدائرة الثانية إرهاب، والتي ترأسها المستشار حمادة الصاوي، محاكمة 22 متهما في أكبر خلايا القاهرة الجديدة، وإعادة محاكمة متهم في الانضمام لـ داعش، وأيضا إعادة المحاكمة في أحداث الوايلي، وإعادة المحاكمة في أحداث كفر حكيم.

المستشار حمادة الصاوي رئيسا للدائرة الثانية

وتضم الدائرة الثانية إرهاب التي ترأسها المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، عضوية المستشار محمد عمار والمستشار رأفت زكي والمستشار الدكتور علي عمارة، حيث من المنتظر أن تباشر الدائرة أعمالها في الأسبوع الثاني من الشهر، من يوم السبت 11 نوفمبر.

فيما تنعقد الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشار غريب عزت والمستشار محمود زيدان، والدائرة الثالثة إرهاب بذات المحكمة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشار وائل عمران والمستشار محمد نبيل شفيق.

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وتنظر الدائرة الأولى إرهاب، قضايا اللجان النوعية بحلوان، ومتهمي خلية حازمون، وإعادة محاكمة المتهمين في قضية الجوكر من شركاء المقاول الهارب محمد علي، و57 متهما في قضية خلية الشروق، وإعادة محاكمة شريك حمزة زوبع، ومحاكمة 43 متهما في خلية العجوزة.

فيما تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم، ومحاكمة أحد شركاء حسن مالك بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي، ومحاكمة 73 متهما في قضية خلية التجمع الإرهابية، وايضا إعادة المحاكمة في قضايا الماريوت وغرفة عمليات رابعة وخلية السويس.