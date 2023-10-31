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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم في خلية الماريوت

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، حجز إعادة محاكمة متهم في خلية الماريوت للحكم في جلسة 28 نوفمبر المقب.

ويواجه المتهم الذى تعاد إجراءات محاكمته اتهامات عديدة من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

الدائرة الثالثة إرهاب خلية الماريوت مركز الاصلاح والتأهيل محكمة الجنايات مجمع المحاكم

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