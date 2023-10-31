قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم في خلية الماريوت

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، حجز إعادة محاكمة متهم في خلية الماريوت للحكم في جلسة 28 نوفمبر المقب.

ويواجه المتهم الذى تعاد إجراءات محاكمته اتهامات عديدة من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.