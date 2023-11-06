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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 48 ساعة فقط.. أبو عبيدة يعلن خسائر فادحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

أبو عبيدة
أبو عبيدة

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تدمير 27 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليا أو جزئيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر إيرز بقذائف هاون.

وقالت كتائب القسام، في بيان:"قصفنا تجمعا للجنود قرب إيرز بقذائف هاون.. ومجاهدونا يدمرون دبابة سادسة بقذيفة الياسين 105 ويستهدفون قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي TBG”.

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وأعلنت كتائب القسام، أن قوات المقاومة دمرت 5 دبابات تابعة  لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الياسين 105 شمال غرب مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “مجاهدونا يهاجمون قوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة ويدمرون 5 دبابات بقذائف الياسين 105”.

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