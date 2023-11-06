بعشرات قذائف الهاون.. المقاومة الفلسطينية تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة داخل غزة

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الإثنين، قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بعشرات قذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس، في بيان: "قصفنا قوة مشاة في منطقة السموني وأخرى في منطقة المقوسي بمدينة غزة بعشرات قذائف الهاون”.

وأضافت: "استهدفنا تجمعا لآليات وجنود العدو غرب موقع إيرز بقذائف الهاون”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر إيرز بقذائف هاون.

وقالت كتائب القسام، في بيان:"قصفنا تجمعا للجنود قرب إيرز بقذائف هاون.. ومجاهدونا يدمرون دبابة سادسة بقذيفة الياسين 105 ويستهدفون قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي TBG”.

كما أعلنت كتائب القسام، أن قوات المقاومة دمرت 5 دبابات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الياسين 105 شمال غرب مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “مجاهدونا يهاجمون قوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة ويدمرون 5 دبابات بقذائف الياسين 105”.