باكستان تدين التصريحات العنصرية لوزير إسرائيلي يدعو لقصف غزة بقنبلة نووية

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الاثنين التصريحات العنصرية لوزير إسرائيلي دعا لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في بيان، أن "هذا التصريح المفزع يعكس نية التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تعكف عليها دولة الاحتلال"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت أن التصريح بمثابة نداء استيقاظ للمجتمع الدولي لمواجهة التهديد الذي يشكله العدوان الإسرائيلي على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان وزير التراث في الاحتلال الإسرائيلى، عميحاى إلياهو، اعتبر أن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات المطروحة، مبديا اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

كانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجي الجنسية.