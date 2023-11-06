وصول 4 سيارات إسعاف تنقل مرضى من مستشفى الشفاء بغزة إلى مصر

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الإثنين، عن وصول قافلة مكونة من 4 سيارات إسعاف تنقل مرضى من مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى معبر رفح على الحدود المصرية، وترافق القافلة مركبتان تابعتان للجنة.

ودعا رئيس مكتب اللجنة الدولية في غزة ويليام شومبرج، إلى حماية المرافق الطبية والعاملين فيها، مشيرًا إلى مدى أهمية حماية المستشفيات والعاملين الطبيين والمرضى والمصابين وسط هذا العنف، وهناك الآلاف من المصابين بجروح خطيرة في غزة، وينص القانون الدولي على عدم تعريضهم للأذى.

وأكد شومبرج أنه مع التدهور السريع للوضع الإنساني في غزة، لم يعد بإمكان آلاف المدنيين المصابين الوصول إلى المستشفيات التي أصبحت غير قادرة على العمل، بسبب الأضرار التي لحقت بها ونقص الإمدادات.

وفي وقت سابق، شددت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت، على وجوب حماية المستشفيات ولا شيء يبرر استهداف المرافق الطبية والجرحى في فلسطين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن هناك نحو 20 ألف جريح في غزة ولا بد من إدخال مزيد من المساعدات لعلاجهم.

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن المساعدات الطبية التي دخلت إلى غزة تكفي 5 آلاف جريح بحد أقصى.

ولفتت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أنه ما تم إدخاله حتى الآن من مساعدات إلى غزة هو "نقطة من بحر الاحتياجات".