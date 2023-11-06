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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علوم سياسية: الاحتلال ألقى على غزة 26 ألف طن متفجرات.. فيديو

غزة
غزة

تحدث الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن الوضع في قطاع غزة.

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وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الوضع ازداد سوءا خاصة بعد أن اغلق الاحتلال الاتصالات عن غزة".


أشار الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس،: "تم فصل شمال غزة عن جنوبها، وجيش الاحتلال ينتشر في الشمال الغربي بشكل كبير، ويتمدد في اتجاه الساحل"، موضحا: "الهدف من فصل الشمال هو إزاحة كل سكان الشمال إلى الجنوب".


وأوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس،: "الاحتلال لم يسيطر إلى على مساحة تلت شمال غزة فقط"، مضيفا: "الاحتلال ألقى على عزة 26 ألف طن متفجرات، ويصل نصيب الفرد أكثر من 15 كيلو متفجرات، وهو ما يقدر بأكثر من قنبلة نووية".

 

وتابع الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس،: "لا مكان آمن في غزة، والادعاء بأن هناك مكان آمن غير صحيح"، مؤكدا: "نرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين".

 

وعن الهجوم البري، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، : "ستكون هناك مواجهات قوية يقتل بها عشرات الآلاف من جنود الاحتلال لأن المقاومة تنتظرهم بقوة".

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