الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري، اليوم الأثنين، أن سلاح الجو الإسرائيلي قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك في وسط تصعيد الوضه الحالي في الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة وتدخل العديد من الأطراف الأخري في المنطقة إلى الصراع.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي يشن حاليًا غارة كبيرة على قطاع غزة.

وأضاف أن الغارة، التي وصفها هاجاري بأنها واسعة النطاق، تستهدف البنية التحتية لـ حماس فوق وتحت الأرض، فضلا عن المسلحين وكبار القادة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم قصف 450 هدفا في قطاع غزة الليلة الماضية.

وأكد جيش الاحتلال أنه يجب على سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان التزام منازلهم وملاجئهم.