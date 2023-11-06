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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق في جيش الاحتلال من الضغوط الأمريكية على نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الإثنين، نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي، بأن هناك قلق في الجيش الإسرائيلي من أن يواجه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ضغوطا أمريكية للحد من القتال قبل تحقيق الأهداف.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العملية البرية في قطاع غزة أحرزت تقدما كبيرا، موضحا أنه بعد الانتهاء من تطويق مدينة غزة، تقدمت القوات إلى داخل المدينة من الشمال والجنوب، مع تزايد الغارات الجوية.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلي أن الضغط الذي يمارس على مناطق كثيرة في قطاع غزة يخلق تأثيرا يضر بشكل كبير بأنشطة حماس.

وأضاف: “نجحنا في ضرب قادة حماس من الرتب التكتيكية، لكنهم غير قادرين على تقدير حجم الأضرار التي لحقت بالمنظمة أو تحديد عدد القادة المصابين.. الغرض من هذه الأعمال هو الإضرار بالعلاقة بين كبار المسؤولين في المنظمة والرتب الميدانية”.

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كانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي نتنياهو جيش الاحتلال غزة

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