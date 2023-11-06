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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد تصدر بيومي فؤاد الترند..مهندس شاب يخسر شقى عمره لهذا السبب

بعد تصدر بيومي فؤاد
بعد تصدر بيومي فؤاد الترند..مهندس شاب يخسر شقى عمره

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم الفنان بيومي فؤاد مواقع التواصل الاجتماعي مثيرًا حالة من الجدل لم تهدأ حتي الآن، وذلك بسبب رسالته الحادة  للفنان محمد سلام الذي اعتذر في وقت سابق عن المشاركة بـ المسرحية تضامنًا مع أهل غزة، وهذا بعد ختام مسرحية زواج اصطناعي التي شارك في عرضها بـ السعودية. 

 قال الفنان بيومي فؤاد في نهاية عرض زواج اصطناعي: “جيت المملكة السعودية وليا الشرف عشان نقدم فن مش جايين نضحك حضراتكم.. إحنا بنحترمكم.. شيء عظيم إن الفنان يكون ليه جمهور في كل الدول.. شيء عظيم إني أتصور مع شابة أو شاب سعودي.. أنا هنا بشرف بلدي.. من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك”.

بيومي فؤاد 

وبعد حديث الفنان بيومي فنان، هاجمه الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصل بهم الأمر إلى الدعوة إلى إلغاء متابعة صفحاته الرسمية، وكذلك التقيم السيء لمطعمه لمحوه من خرائط جوجل. 

وفي هذا السياق، تسبب شبه اسم مطعم مهندس شاب يدعي “مصطفي الجندي” مع اسم مطعم الفنان “بيومي فؤاد” في محو اسم مطعم الشاب الذي يقدم “أكل بيتي” من خرائط جوجل، مؤكدًا عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “مطعمي ما لوش علاقة بالفنان بيومي فؤاد” ذاكرًا الفرق بين اسم المطعمين في الحرف الأخير فقط. 

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مصطفي الجندي الذي يشبه اسم مطعمه اسم مطعم الفنان بيومي فؤاد 

 

 

 

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