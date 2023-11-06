اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

هاجمت الفنانة معتزة عبد الصبور، زميلها الفنان بيومي فؤاد بعلى هامش تصريحاته الاخيرة ضد محمد سلام بسبب انسحابه من مسرحية زواج اصطناعي بموسم الرياض.

كتبت معتزة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك":من ضمن أهداف الفن الكتير جدًا هو الـ entertainment الترفيه إني أرقص وأغني وأضحك الجمهور، القدرة على ده نعمة وموهبة من عند الله يجب أن أحسن استخدامها، الترفيه في حد ذاته هدف نبيل جدًا من أهداف الفن الكثيرة جدًا".

وأضافت:"فمش مفهوم خالص بالنسبة لى، ليه حد ينفى أنه بيعمل ده وهو ده اللى هو بيعمله بالظبط ويزايد على من ليست لديه القدرة النفسية للفعل ده في اللحظة دى، والترفيه فى حد ذاته من خلال الفن لا يعيب أى فنان في شيء بالمرة ، في أوقات الحروب كوكب الشرق كانت بتلف مصر والعالم العربي تجمع أموال من أجل المجهودات الحربية احنا المصريين حتى اللحظة دي مش في حالة حرب معلنة.

بيومي فؤاد

وتابعت: ولكننا كشعب مذبوحين كنت احترمنا احنا كمان واحترم اخواتنا اللى احنا مذبوحين علشانهم كنت محترم حضرتك جدًا واحترم اختيارك لو كنت حضرتك عملت شغلك وسكت احترامًا لكل شيء ولكل المكلموين التوقيت يا فندم التوقيت فيه توقيت بيبقى قاتل مش بس غير مناسب، ولكن سبة وجرح غائر وما هو أكثر فداحة.

وقالت: أنا كنت طول الوقت ملتمسة شيء من العذر إن دي توقيتات عمل قد يكون صعب تغييرها ولكن طبعا مش مستحيل وكان كل عشمي إن حضرتك لما تمسك الميكروفون علشان تقول أي حاجة، تطلب طلب بسيط من جمهورك هناك اللي أنا عارفة حجم شعبيتك عندهم، وهو التبرع من أجل غزة والضغط من أجل وقف إطلاق النار وده كان يكفى تماما.، بالمناسبة اخواتنا في غزة النهاردة وصل بيهم الجوع أنهم بيلفوا على البيوت يشحتوا ".

اختتمت :"لو حد عنده أى شيء زيادة للأكل للصغار اللى فعليًا بيموتوا وأجهزة جسمهم بتقفل من الجوع والمتوقع أن كل الصغار اللى أقل من خمس سنوات والعجائز هيموتوا من ال dehydration العطش والجوع لأن أجهزة جسمهم لن تتحمل ده لو مماتوش قبلها بالقصف الجوى قلت أحط المعلومة التافهة دى مع الأستاذ التريند يمكن تلفت ده نظر أي حد.