عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

بيومي فواد
بيومي فواد

هاجمت الفنانة معتزة عبد الصبور، زميلها الفنان بيومي فؤاد بعلى هامش تصريحاته الاخيرة ضد محمد سلام بسبب انسحابه من مسرحية زواج اصطناعي بموسم الرياض.

 

 كتبت معتزة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك":من ضمن أهداف الفن الكتير جدًا هو الـ entertainment الترفيه إني أرقص وأغني وأضحك الجمهور، القدرة على ده نعمة وموهبة من عند الله يجب أن أحسن استخدامها، الترفيه في حد ذاته هدف نبيل جدًا من أهداف الفن الكثيرة جدًا".

 

txt

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

txt

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

وأضافت:"فمش مفهوم خالص بالنسبة لى، ليه حد ينفى أنه بيعمل ده وهو ده اللى هو بيعمله بالظبط ويزايد على من ليست لديه القدرة النفسية للفعل ده في اللحظة دى، والترفيه فى حد ذاته من خلال الفن لا يعيب أى فنان في شيء بالمرة ، في أوقات الحروب كوكب الشرق كانت بتلف مصر والعالم العربي تجمع أموال من أجل المجهودات الحربية احنا المصريين حتى اللحظة دي مش في حالة حرب معلنة.

بيومي فؤاد

وتابعت: ولكننا كشعب مذبوحين كنت احترمنا احنا كمان واحترم اخواتنا اللى احنا مذبوحين علشانهم كنت محترم حضرتك جدًا واحترم اختيارك لو كنت حضرتك عملت شغلك وسكت احترامًا لكل شيء ولكل المكلموين التوقيت يا فندم التوقيت فيه توقيت بيبقى قاتل مش بس غير مناسب، ولكن سبة وجرح غائر وما هو أكثر فداحة.

وقالت: أنا كنت طول الوقت ملتمسة شيء من العذر إن دي توقيتات عمل قد يكون صعب تغييرها ولكن طبعا مش مستحيل وكان كل عشمي إن حضرتك لما تمسك الميكروفون علشان تقول أي حاجة، تطلب طلب بسيط من جمهورك هناك اللي أنا عارفة حجم شعبيتك عندهم، وهو التبرع من أجل غزة والضغط من أجل وقف إطلاق النار وده كان يكفى تماما.، بالمناسبة اخواتنا في غزة النهاردة وصل بيهم الجوع أنهم بيلفوا على البيوت يشحتوا ".

 

اختتمت :"لو حد عنده أى شيء زيادة للأكل للصغار اللى فعليًا بيموتوا وأجهزة جسمهم بتقفل من الجوع والمتوقع أن كل الصغار اللى أقل من خمس سنوات والعجائز هيموتوا من ال dehydration العطش والجوع لأن أجهزة جسمهم لن تتحمل ده لو مماتوش قبلها بالقصف الجوى قلت أحط المعلومة التافهة دى مع الأستاذ التريند يمكن تلفت ده نظر أي حد.

معتزة عبد الصبور بيومي فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

خطوط حمراء وجهود جبارة.. القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات لوقف حرب غزة

موضوعات متعلقة

بكاء وصراخ.. نجوم الفن يشيعون جنازة طليقة مدحت صالح

إكسبو 2030.. المايسترو هاني فرحات أول عربي يقود أوركسترا من قارات العالم

ادعوا له بالرحمة.. وفاة خال الفنان طارق الشيخ

تشييع جثمان الزوجة السابقة لـ مدحت صالح من مسجد مصطفى محمود

وفاة ليلى صديق الزوجة السابقة لـ مدحت صالح.. تفاصيل

استشهاد عائلة فنانة سورية شهيرة بـ غزة

تامر حبيب لـ ويجز : ربنا يحفظك ويحبب فيك خلقه

بطولة بيومي فؤاد.. طرح بوستر فيلم "سنة أولى خطف"

ترشيحاتنا

السفير محمد العرابي: مصر باستطاعتها وضع حلول سريعة لمختلف الأزمات في الإقليم

المنصورة الجديدة.. بـ 50 ألف جنيه احصل على وحدة سكنية|تفاصيل

توصيات الملتقى الفقهي الرابع لمركز الأزهر للفتوى عن ‏دعم القضية الفلسطينية

بعشرات قذائف الهاون.. المقاومة الفلسطينية تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة داخل غزة

الأربعاء.. اختيار الرموز للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

"كن مثل جولدا".. المئات من أفراد عائلات الرهائن يتظاهرون أمام الكنيست الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فلسطيني يصرخ من فوق الأنقاض ويردد كلمات مؤثرة بعد استشهاد عائلته

لقيامه بـ عد الفلوس.. باسم سمرة يثير الجدل بسبب تبرعات غزة

إطلالة كاجوال .. هنا شيحة تستعرض جمالها.. شاهد

بكاء وصراخ.. نجوم الفن يشيعون جنازة طليقة مدحت صالح

فيديو

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ