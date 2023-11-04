الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

تلقيت خطيبة كريم داش، شقيق الفنان أحمد داش العديد من الانتقادات بسبب فستانها والذي وصفه البعض بانه جرئ.

وجاءت التعليقات: "هو الفستان فين؟"، فيما كتب آخر: “هو ده وقته فيه ناس بتموت في فلسطين”.

وأعرب العديد من المتابعين عن غضبهم من الفستان الذي اتسم بالجرأة الشديدة، كما هاجم البعض جلسة التصوير التي خضع لها الثنائي.

شقيق أحمد داش:

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مجموعه من صور حفل خطوبة كريم داش شقيق الفنان احمد داش .

وظهرت خطيبة كريم داش بإطلالة لافتة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان ابيض مكشوف الاكتاف و اتسم بستايل مفتوح الساق وهو ما جعل إطلالتها ملفتة .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدل على كتافيها.

وكانت آخر أعمال كريم داش هي حكاية ملك وكتابة من بطولة ناهد السباعي ، محمد مهران ، أسامة أسعد ، محمد لطفي شاهين ، والفنانة القديرة سلوى محمد علي بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشاب.

وتدور أحداث حكاية ملك وكتابة في إطار اجتماعي حول طبيبة نفسية. حكاية ملك وكتابة من إخراج روجينا بسالي ويتم عرضها عبر منصة watch it ، ومجموعة قنوات cbc .