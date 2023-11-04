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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

محمد سلام
محمد سلام

انتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار، تفيد بهجوم الفنان بيومي فؤاد، على الفنان محمد سلام، خلال عرض مسرحيته زواج اصطناعي.

وعلم “صدى البلد” أن مشهد الفيديو المنتشر للفنان بيومي فؤاد، قد اقتُص جزء منه وهو يقول: "هو عيل بالنسبالي ملهوش لازمة.. أحب أقدم لكم المخرج محمد المحمدي"، لذلك بدأت الأزمة بسبب اقتصاص الجزء الأول من المشهد.

أنا اللي مشيته منها.. حقيقة هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام بعد عرض المسرحية


وانتشرت أخبار أخرى خلال الساعات الماضية، تفيد بهجوم الفنان بيومي فواد على الفنان محمد سلام بعد أول عرض لـ مسرحية زواج اصطناعي.

محمد سلام

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي إكس- تويتر سابقا- مقطع فيديو مثير للفنان محمد سلام في أثناء تواجده في أحد الديسكوهات، وهو الأمر الذي تسبب في جدل واسع، وهجوم شرس عليه؛ بعد موقفه الأخير واعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعي تعاطفا مع أهل فلسطين.

وتبين أن الفيديو الذي انتشر للفنان محمد سلام، الهدف منه، تشويهه؛ بعد موقفه الحاسم، والذي كسب به احترام الجمهور وتعاطفهم، حيث يعود الفيديو إلى عام 2022 في أثناء تواجده للاحتفال بالعرض الخاص لفيلم "عمهم" مع محمد إمام والمنتج أحمد السبكي.

وقال محمد سلام، خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: "بكره المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض، المفروض إنها مسرحية كوميدية، فيها أغاني، واستعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

وأضاف محمد سلام: "المفروض نعرض وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، أنا مش متخيل إني أروح أعمل مسرحية وإخواتنا في فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندي أمل الفترة اللي فاتت إن العرض يتلغي أو يتأجل".

وأوضح: "أنا حاسس إني لو عملت كده؛ هكون زي اللي بيقتلهم، وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدا عن المشاركة في موسم الرياض".

وكشفت الصفحة الرسمية لموسم الرياض، عن البوستر الدعائي لمسرحية زواج اصطناعي، والذي تقوم ببطولته الفنانة مي عز الدين.

وكشف بوستر المسرحية عن أن أول عرض لها سيكون يوم 30 أكتوبر؛ لتكون المرة الأولى التي تشارك فيها مي عز الدين في موسم الرياض، بعرض مسرحي، والمشاركة الأولى لها أيضا في تقديم عمل مسرحي.

ويشارك الفنانة مي عز الدين في بطولة المسرحية، كلا من: بيومي فؤاد، دنيا المصري، مصطفى غريب، إيمان السيد، سليمان عيد.

بيومي فؤاد محمد سلام

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