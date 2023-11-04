بسبب الفستان.. صور جديدة من خطوبة كريم داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، مجموعه من صور جديدة حفل خطوبة كريم داش شقيق الفنان احمد داش .

وأثارت الصور الجدل على منصات التواصل الاجتماعى ، وذلك بسبب فستان خطيبة كريم داش مكشوف الساق و الاكتاف و البعض علق بتعليقات سلبية و الاخر نالت إعجابهم.

وظهرت خطيبة كريم داش بإطلالة لافتة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان ابيض مكشوف الاكتاف و اتسم بستايل الكب وهو ما جعل إطلالتها ملفتة



ومن الناحية الجمالية أعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم هذه الصور..

وكان اخر اعمال كريم داش هي حكاية ملك وكتابة من بطولة ناهد السباعي ، محمد مهران ، أسامة أسعد ، محمد لطفي شاهين ، والفنانة القديرة سلوى محمد علي بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشاب.

وتدور أحداث حكاية ملك وكتابة في إطار اجتماعي حول طبيبة نفسية. حكاية ملك وكتابة من إخراج روجينا بسالي ويتم عرضها عبر منصة watch it ، ومجموعة قنوات cbc .

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