بسبب محمد سلام.. بيومي فؤاد يخسر 600 ألف متابع

ألغى عدد من رواد السوشيال ميديا متابعتهم للفنان بيومي فؤاد، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك على خلفية تصريحاته التي هاجم فيها الفنان محمد سلام، عقب ختام مسرحية زواج اصطناعي" بموسم الرياض.

وألغى 600 ألف من رواد السوشيال ميديا متابعة بيومي فؤاد وذلك خلال 24 ساعة فقط.

بيومي فؤاد:

هاجمت الفنانة معتزة عبد الصبور، زميلها الفنان بيومي فؤاد بعلى هامش تصريحاته الاخيرة ضد محمد سلام بسبب انسحابه من مسرحية زواج اصطناعي بموسم الرياض.

كتبت معتزة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك":من ضمن أهداف الفن الكتير جدًا هو الـ entertainment الترفيه إني أرقص وأغني وأضحك الجمهور، القدرة على ده نعمة وموهبة من عند الله يجب أن أحسن استخدامها، الترفيه في حد ذاته هدف نبيل جدًا من أهداف الفن الكثيرة جدًا".

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وأضافت:"فمش مفهوم خالص بالنسبة لى، ليه حد ينفى أنه بيعمل ده وهو ده اللى هو بيعمله بالظبط ويزايد على من ليست لديه القدرة النفسية للفعل ده في اللحظة دى، والترفيه فى حد ذاته من خلال الفن لا يعيب أى فنان في شيء بالمرة ، في أوقات الحروب كوكب الشرق كانت بتلف مصر والعالم العربي تجمع أموال من أجل المجهودات الحربية احنا المصريين حتى اللحظة دي مش في حالة حرب معلنة.

بيومي فؤاد

وتابعت: ولكننا كشعب مذبوحين كنت احترمنا احنا كمان واحترم اخواتنا اللى احنا مذبوحين علشانهم كنت محترم حضرتك جدًا واحترم اختيارك لو كنت حضرتك عملت شغلك وسكت احترامًا لكل شيء ولكل المكلموين التوقيت يا فندم التوقيت فيه توقيت بيبقى قاتل مش بس غير مناسب، ولكن سبة وجرح غائر وما هو أكثر فداحة.