فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بسبب محمد سلام.. ماذا قالت

هاجمت الفنانة معتزة عبد الصبور الفنان بيومى فؤاد بعد هجومه الشرس على الفنان محمد سلام فى فيديو أثناء تقديم مسرحية زواج اصطناعى.

وقالت معتزة عبد الصبور : من ضمن أهداف الفن الكتير جدا هو الentertainment الترفيه، انى ارقص و أغنى و اضحك الجمهور، القدرة على ده نعمة و موهبة من عند الله يجب أن احسن استخدامها والترفيه فى حد ذاته هدف نبيل جدا من أهداف الفن الكثيرة ومش مفهوم خالص بالنسبة لى حد ينفى أنه بيعمل ده و هو ده اللى هو بيعمله بالظبط و يزايد على من ليست لديه القدرة النفسية للفعل ده فى اللحظة دى.

معتزة عبد الصبور

واضافت متعزة عبد الصبور : والترفيه فى حد ذاته من خلال الفن لا يعيب اى فنان فى شىء بالمرة وفى أوقات الحروب كوكب الشرق كانت بتلف مصر و العالم العربى تجمع أموال من أجل المجهودات الحربية واحنا المصريين حتى اللحظة دى مش فى حالة حرب معلنة ولكننا كشعب مذبوحين.. كنت احترمنا احنا كمان و احترم اخواتنا اللى احنا مذبوحين علشانهم وكنت هحترم حضرتك جدا و احترم اختيارك لو كنت حضرتك عملت شغلك وسكت احتراما لكل شىء و لكل المكلموين والتوقيت يا فندم مهم لان فيه توقيت بيبقى قاتل ومش بس غير مناسب و لكن سبة و جرح غائر و ما هو أكثر فداحة.

واكملت كتعزة عبد الصبور : أنا كنت طول الوقت ملتمسة شىء من العذر أن دى توقيتات عمل قد يكون صعب تغييرها و لكن طبعا مش مستحيل و كان كل عشمى ان حضرتك لما تمسك الميكرفون علشان تقول اى حاجة ، تطلب طلب بسيط من جمهورك هناك إللى أنا عارفة حجم شعبيتك عندهم و هو التبرع من أجل غزة و الضغط من أجل وقف إطلاق النار و ده كان يكفى تماما وبالمناسبة اخواتنا فى غزة النهاردة وصل بيهم الجوع أنهم بيلفوا على البيوت يشحتوا لو حد عنده اى شىء زيادة للأكل للصغار اللى فعليا بيموتوا وأجهزة جسمهم بتقفل من الجوع، والمتوقع أن كل الصغار اللى أقل من خمس سنوات والعجائز هيموتوا من ال dehydration العطش والجوع لأن أجهزة جسمهم لن تتحمل ده.. ده لو مماتوش قبلها بالقصف الجوى .. قلت احط المعلومة التافهة دى مع الأستاذ التريند يمكن تلفت نظر اى حد.