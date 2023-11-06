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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدمة محبيها .. نادين نسيب نجيم : هعتزل الفن قريبا

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

أثارت الفنانة نادين نسيب نجيم حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها المثيرة التى كشفت عن نيتها الاعتزال قريبا وهو الأمر الذى تسبب فى طرح عديد من علامات الاستفهام بين متابعيها.

وكانت نادين نسيب نجيم قد كشفت عن نيتها الاعتزال أثناء تواجدها فى مؤتمر تحت عنوان "هى هب" قائلة : اعتقد ان قرار الاعتزال سيكون قريبا" ولكن لم تحدد نادين موعدا لاعتزالها.

وتسبب هذا التصريح فى حالة جدل بين متابعيها مما دفعها للرد عليهم عبر تويتر سابقا إكس حاليا: شكرا لمحبتكم ولكن هذا  الاعتزال لم احدده بعد وأن كان هناك نية ولكن الأهم بالنسبة لى حاليا أن يظهر البراند الخاص بى إلى النور والذى وضعت فيه كل طاقتى وأما الاعتزال مازال مجرد فكرة فقط.

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نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم هي ملكة جمال لبنان عام 2004، عقب ذلك بدأت العمل في مجال تقديم البرامج عبر تليفزيون المستقبل، تم انتقلت لمجال التمثيل وحصلت على الأدوار الأولى في عدة أفلام مثل فيلم "غزل البنات"، وفي مسلسلات، منها: "أجيال، لو، عشق النساء" وغيرها.

وعُرض مؤخرا لنادين نسيب نجيم في موسم رمضان 2023 مسلسل "وأخيرا"، المكون من 15 حلقة، وشاركها بطولته قصي خولي وتدور أحداث مسلسل "وأخيرًا"، في إطار اجتماعي حول امرأة قوية تدعى “خيال” والتي تعيش في أجواء شديدة الفقر  والقحط الشديد، ولا تحمل أي أوراق إثبات شخصية تثبت وجودها، كما انها تعيش ماضي مليء بالقصص المؤلمة والتي تقع في حب شاب يدعى “ياقوت” الذي يجسد دوره الفنان قصي الخولي.

يذكر أن آخر أعمال نادين نجيم مسلسل "صالون زهرة" والذي عُرض عبر منصة "شاهد"، من ﺇﺧﺮاﺝ جو بوعيد، وتأﻟﻴﻒ نادين جابر، وشاركها البطولة النجوم: معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، ونهلة عقل داوود وغيرهم

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