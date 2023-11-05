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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدم الجميع باستشهاده وزوجته.. اللحظات الأخيرة فى حياة فنان فلسطينى

طارق ضبان
طارق ضبان

استشهد أمس الفنان الفلسطينى طارق ضبان وزوجته أثر القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة ليترك وراءه  ولد وبنت وهو الأمر الذى تسبب فى صدمة كبيرة لهما.

ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنان الفلسطينى الراحل طارق ضبان.

استشهد طارق ضبان هو وزوجته وعدد من أطفاله إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وقد وجه رسالة مؤثرة قبل استشهاده عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "استشهد الوالد وماتت فرحةُ البيتِ، أين صوتك الشجي يا والدي؟"، متابعا: "وأين ابتسامة أمي التي فارقت البيت مع روحك التي فارقتنا.. اللهم ارحمهم"، ونعى محبي الفنان طارق الضبان الشهيد بكلمات مؤثرة بعدما أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عن خبر وفاته إذ جاءت التعليقات كالتالي: "ربنا يرحمه"، "صدمة كبيرة لينا".

وروى ابن خاله محمود عبد العزيز اللحظات الأخيرة في حياة طارق ضبان وأمنيته التى كأن يأمل فى تحقيقها إلا أن الموت حال دون ذلك.

وكشف محمود عبد العزيز عن المكالمة التى جمعته بالفنان طارق ضبان أنه كان يأمل أن يزور مصر مجددًا، بعد تركه لها قبل 40 عامًا، ليستقر في غزة رفقة زوجته التي استشهدت معه.

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طارق ضبان 

أعلنت صفحة وزارة الثقافة الفلسطينية عن وفاة فنان شهير وزوجته وبعض أطفاله نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، منزلهم في غزة.

واستشهد الفنان طارق ضبان هو وزوجته وبعض أطفاله إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

إيناس السقا

وأعلنت أسرة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا عن استشهاد نجلها إبراهيم بعد ساعات من استشهادها.

وكانت أعلنت عدد من المواقع الفلسطينية عن وفاة فنانة شهيرة وابنتيها لين وسارة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، منزلهم في غزة.

وتم التعرف على جثمان الفنانة إيناس السقا في مستشفى الشفاء بغزة.

إيناس السقا كانت من أوائل العاملات في المسرح الغزي، وشاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

وقدمت إيناس السقا أكثر من عشرة أعمال منها “الدب”، “في شي عم بيصير” ومثّلت للأطفال في أعمال عديدة.

يذكر أن كتبت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها  إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".

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