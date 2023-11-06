بسهولة.. تعرف على خطوات تسجيل العمرة

تستقبل المملكة العربية السعودية المعتمرين طيلة أيام العام، ويبحث الكثير عن معرفة التسجيل، وذلك من خلال منصة نسك للحج والعمرة للزائر من خارج المملكة.

خطوات التسجيل على منصة نسك للحج والعمرة للزائر:

حسب وزير الحج والعمرة كان قد صرح في وقت سابق ، بأن على الراغبين في أداء العمرة يجب التسجيل والحجز عن طريق منصة نسك، شاملة السكن والإقامة، كما يمكن إصدار التأشيرة في أقل من 24 ساعة.

وتتم عملية التسجيل على منصة نسك للحج والعمرة للزائر، في عدة خطوات تتمثل في التالي :

1- تحميل تطبيق نسك

2- فتح التطبيق عبر تسجيل الدخول في حالة كنت مستخدما أو تسجيل الدخول إذا لم تسجل من قبل.

3- إذا كنت زائرا من الخارج ولست مقيما في المملكة عليك إدخال رقم التأشيرة على جواز السفر، ثم رقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، ثم الجنسية، ثم رمز الدولة ورقم التليفون الخاص بك، والبريد الإلكتروني الشخصي الذي ستتسلم عليه الكود الخاص بتسجيل الدخول.

4- كتابة كلمة مرور خاصة بك، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

5- الضغط كلمة تسجيل وبعد ذلك ستصلك رسالة برقم الكود على الايميل مكونة من 4 أرقام.

6- أدخل رقم الكود ثم الضغط على أيقونة تحقق وبذلك يكون قد تم إنشاء حسابك بنجاح ثم تسجيل الدخول.

7- بعد ذلك قم بفتح التطبيق وإدخال الجنسية ثم الدول القادم منها ورقم جواز السفر ثم كلمة المرور والكود الجديد الذي تسلمته على الإيميل المكون من أربعة أرقام.

8- اختيار خدمة الحجز لأداء عمرة.

9- سيتم تحويلك إلى صفحة فيها اسم الزائر نضغط على الاسم.

10- بالضغط على الاستمرار ستظهر صفحة فيها المواعيد المتاحة.

11- اللون الأخضر يعني خاليا وليس مزدحما واللون الأحمر يعني مزدحما واللون الأصفر يعني متوسطا.

12- الضغط على استمرار والاطلاع على التعليمات.

13- الضغط على الاستمرار ويتم الحجز وسيظهر بالأخضر يعني الحجز فعال وإذا رغبت في الإلغاء تضغط على الإلغاء.

خطوات تسجيل اعتمرنا

1. قم بتحميل تطبيق اعتمرنا من الجوال.

2. اضغط على "مستخدم جديد".

3. اضغط على "استمرار".

4. اختر صفحة المستخدم الجديد.

5. قم بتعبئة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بك.

6. أتطلع على الشروط والأحكام جيدًا، ثم اضغط "موافقة".

7. اضغط "تسجيل".

ويوضح صدى البلد أركان العمرة في سطور:

أركان العمرة ببساطة ثلاثة أركان هي الإحرام والطواف والسعي، فيبدأ المعتمر مناسك العمرة بالإحرام من الميقات، ويختلف الميقات وفقا للمكان الذي التي يأتي منه المعتمر، ويكون الإحرام للعمرة أو الحج من إحدى المواقيت أو محاذاتها بالطائرة، وهي الأماكن التي حددها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يحرم لأداء مناسك العمرة أو الحج.

وعند الوصول للميقات يبدأ المعتمر بالاغتسال والتطيّب ثم لبس الإحرام للرجل، فيما تحرم المرأة في ملابسها العادية، وبعدها يبدأ الدخول في النسك والتلفّظ بالتلبية قائلًا: «اللهم لبيك عمرة» أو «لبيك عمرة.»

ثم يبدأ المعتمر التلبية كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم «لبيّك اللهم لبيّك لبيّك لا شريك لك لبيّك، إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك» ويستمر في التلبية حتى يصل إلى الكعبة المشرّفة.

وبعد الإحرام يبدأ المعتمر الدخول إلى مكة والبيت الحرام ويعتمر بطواف الركن حيث يطوف سبعة أشواط بدءًا من الحجر الأسود، بحيث يكون البيت عن يساره، وكلما وصل إلى الحجر الأسود قَبَّله إن تيسر له ذلك أو أشار إليه.

وبعد انتهاء المعتمر من الطواف يبدأ السعي بين الصفا والمروة، وعند السعي يبدأ المعتمر من الصفا قارئًا قوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) (158 سورة البقرة) ثم يتجه إلى المروة ويفعل ما فعله عند الصفا، ويكرر ذلك سبع مرات ويكون ذهابه شوطا وعودته شوطا.

وإن وصل المعتمر الصّفا يرى الكعبة فيرفع يديه للدعاء ويقول: ” الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده”

وبعد السعي يمكن للمعتمر حلق شعره، أو قَصَّر، وتحلل من إحرامه، أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل.

مناسك العمرة للرجال

وعن مناسك العمرة للرجال، فإن ملابس الإحرام للرجل مكوّنة من إزار ورداء من غير المخيط، ويستحبّ أن يكون لونهما أبيضًا، وإذافة إلى ذلك يعتبر الاغتسال والطّيب والتنظّف من السنن المحبّب اتّباعها قبل الإحرام، وعلى المعتمر أن يقول بعد الإحرام: ” لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك”.

ومن المستحب في مناسك العمرة للرجال أنه يستحب للرجل أن يضطبع في طواف القدوم في جميع الأشواط، والاضطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.

كما يسن في مناسك العمرة للرجال الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، كما يسن الهرولة للرجال بين الصفا والمروة في السعي.

مناسك العمرة للنساء

ولا تختلف مناسك العمرة للنساء عن مناسك العمرة للرجال، إلا أن إحرام المرأة يكون بملابسها العادية ولا يجوز لها لبس القفّازين أو ارتداء النّقاب كما بيّن النبيّ عليه الصّلاة السلام حيث قال: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفّازين)، وعند التحلل من الإحرام تأخذ من شعرها قيد أنملة.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للمرأة السفر من دون محرم للحج والعمرة ما دام الأمن متحققًا في سفرها وإقامتها وعودتها، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، مؤكدة أنه خرجت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن للحج في عهد عمر مع عثمان بن عفان رضي الله عنهما ولم يكن معهن محرم.

وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: «فوالذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ» رواه أحمد.

محظورات الإحرام

وحددت دار الإفتاء عددا من الأعمال هي محظورات الإحرام، وهي بالنسبة للرجال:

• تغطية الرأس

• وحلق الشعر أو شدُّه من أي جزء من الجسد

• قصّ الأظافر

• استخدم الطيب والروائح العطرية

• مخالطة الزوجة

• فعل دواعي المخالطة؛ كاللمس والتقبيل بشهوة

• لبس المخيط

• التعرض لصيد البر الوحشي وشجر الحرم

• الانتقاب ولبس القفازين بالنسبة للمرأة.