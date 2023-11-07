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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر2023.. تتمكني من التغلب على التحديات والمشاعر

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

 

توقعات برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023:

تهتمون في تنظيم ميزانيتكم - والفرصة متاحة لمكسب مالي مصدره من العمل أو من عمل إضافي - ينصح اليوم عدم القيام بأي خطوة مالية أو شراء أي أغراض ثمينة - في ساعة متأخرة من المساء عندكم تعامل إيجابي أيضاً - فترة ممتازة للطلاب للدراسة

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برج السرطان 7-11-2023 على الصعيد المهني

إذا كان هناك شخص لا يؤدي بشكل جيد، فلا تترددي في إخباره بذلك. هذا النوع من التواصل سيساعد على حل المشكلات وتحسين الأجواء في مكان العمل.

برج السرطان 7-11-2023 على الصعيد العاطفي

قد تتعرضين لشغف حقيقي يبدأ في التسلل إليك. إذا كنت تبحثين عن الرومانسية، قد تجدينها خلال حضور حفلة فاخرة. كوني منفتحة للتعرف على شخص جديد قد يكون مهتماً بك بصدق.

برج السرطان 7 -11-2023 على الصعيد الصحي

يبدو أن هذا الأسبوع يتطلب قرارات شجاعة. من خلال التركيز والالتزام بروتينك الصحي، ستتمكنين من التغلب على التحديات والمشاعر المخيفة. لذا، لا تترددي في الاهتمام بنفسك والعناية بصحتك

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