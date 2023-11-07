نحن في حالة حرب.. تحذير عاجل من خبير اقتصادي بشأن أحداث غزة

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن هناك تأثيرات اقتصادية واضحة من الحرب على غزة على الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار النفط تؤثر بدورها هي الأخرى على الموازنة العامة للدولة.

خبير اقتصادي يتحدث عن الاقتصاد المصري

وأضاف "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن أسعار البترول العالمية أي زيادة فيها بنسبة 10% تؤثر في النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.2% والتضخم بنسبة 0.4%، لافتا إلى أن كل دولار يزيد في أسعار البترول يحمل الموازنة المصرية 3 مليار جنيه.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الدولار في كافة أنحاء العالم بدأ يضعف بشكل واضح، ألا أنه في مصر لم يتم الشعور بهذا الأمر، خاصة أن السوق المحلي يسير بطريقة مختلفة، لافتا إلى انه يجب الابتعاد عن لفظ "نحن في حالة حرب" لأنه يؤثر بدوره على الاستثمارات الأجنبية، "مصر مش في حالة حرب، مصر جوار حرب، ويوجد فارق كبير، وده كلام خطير لازم نخلي بالنا منه".

وأوضح أن السياحة المصرية تتأثر بدورها مع تراجع سياحة إسرائيل في مصر، فضلا عن تأثر قطاع غزة بسبب توقف حقل تمارا، الذي مازال هناك غموض حول موقفه.