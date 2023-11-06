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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هشام الجخ: حضرت الانتفاضتين الأولى والثانية للشعب الفلسطيني.. والفن أمر خطير

الشاعر هشام الجخ
الشاعر هشام الجخ

قال الشاعر هشام الجخ، إنه من الجيل الذي حضر الانتفاضة الأولى للشعب الفلسطيني، والانتفاضة الثانية عام 2000، موضحا أن الفن يحتاج لبعض الوقت من أجل الكتابة عن الأحداث على عكس الإعلام الذي يُطالب بالحديث الفعلي والوقتي في ذلك التوقيت. 

هشام الجخ يتحدث عن أهمية الفن 

وأضاف "الجخ"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن والدته حينما تُوفيت في 2009 كتب قصيدة "مصلتش العشا" في عام 2015، إذ أن الأمر يحتاج بعض الوقت من أجل التقييم، والمعلومات وما إلى ذلك، "الشعر بيحتاج وقت عبال ما تكتب عنه، عشان الفكرة نفسها تخمر في دماغه". 

وتابع هشام الجخ، أن الشعر يعتبر لونا من ألوان الفن، ومحرك وشارح للأحداث ووجهات النظر أمام المواطنين والشعب المصري، "الفن بيوحد ويفرق، الفن شيء خطير جدا، وبصوا على القاهرة 30، وصلاح الدين الأيوبي، والرصاصة لا تزال في جيبي وغيرها". 

واستكمل، أن الشعر كان مهمًا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان يطالب حسان بن ثابت بالهجاء، والذي كان يُستخدم في ذلك التوقيت كأداة إعلامية. 

هشام الجخ الانتفاضة الثانية للشعب الفلسطيني برنامج الحكاية عمرو أديب ألوان الفن

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