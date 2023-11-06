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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب يكشف موعد انتهاء الأزمة في قطاع غزة

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما يحدث في غزة مستمر، وأشد المتفائلين يرى أن الأمر سيستمر 4 أشهر على الأقل، والأمر بدوره يؤثر بقوة على الاقتصاد المصري، وذلك أمر واضح أمام الجميع.

وتابع عمرو أديب "ربنا معاكم حقيقي لأن الشيلة تقيلة عليكم، بس عشان نكون واقعيين اللي بيحصل في غزة مستمر وعلى الأقل 4 شهور ده لو انت متفائل".

عمرو أديب: مصر تعاني من أزمة اقتصادية 

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن الأسعار في مصر تزيد بلا توقف، والدولار كذلك، وكل تلك الأمور هي أعراض جانبية للأزمة الاقتصادية التي تعاني مصر منها في الوقت الحالي، والتي ستزيد في ضوء ما يحدث في غزة في الفترة الماضية. 

وأوضح عمرو أديب، أنه بالتأكيد تجهز الحكومة لخطة ودراسة من أجل التعامل مع الوضع الحالي، "بس لو انت عندك عنق زجاجة في حاجة قولنا كحكومة وبلغ الشعب، قول إحنا شايفين المنطقة دي فيها مشكلة بس استحملوا معانا، متسبنيش أقوم في يوم الصبح ألاقي عنق الزجاجة مش عارف اعدي منه".

وأردف أن الشعب المصري شعب أصيل ويتحمل بقوة، وسيتحمل من أجل القضية الفلسطينية التي تعد قضية مصرية عربية هامة، "المصريين عندهم حالة جدعنة كبيرة اليومين دول، وهيستحملوا عشان خاطر الناس، هتلاقي من الكلام ده كتير دلوقتي". 

عمرو أديب غزة قناة ام بى سى مصر برنامج الحكاية الحكومة

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