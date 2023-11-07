هل التأخر عن موعد النوم المعتاد قد يسبب الأمراض؟

التأخر عن موعد النوم المعتاد بشكل منتظم وعلى المدى الطويل قد يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية. ومن بين هذه المشاكل، قد يتضمن زيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض القاتلة. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أنه لا يوجد عامل واحد يسبب بشكل مباشر إصابة مرض قاتل، وإنما يتعلق الأمر بمجموعة من العوامل والعادات الصحية، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

هل التأخر عن موعد النوم المعتاد قد يسبب أمراض

تأخر النوم المستمر وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد يمكن أن يؤثر على صحتك العامة ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض التالية:

أمراض القلب: توجد دراسات تشير إلى أن قلة النوم وتأخر النوم قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل أمراض الشرايين التاجية والسكتة القلبية.

السكري: هناك علاقة بين قلة النوم وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2. قد يؤثر نقص النوم على نظام الهرمونات والتمثيل الغذائي، مما يزيد من مقاومة الجسم للأنسولين وارتفاع مستويات السكر في الدم.

السمنة: قلة النوم المستمرة قد ترتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن. يؤثر النقص في النوم على هرموني الجوع والشبع (الجريلين واللبتين)، مما يجعل الشخص يشعر بالجوع المفرط ويزيد من تناول الطعام.

هذه العوامل تشير إلى أهمية النوم الجيد والحصول على قسط كافٍ من النوم بشكل منتظم للحفاظ على صحتك العامة. يُوصَى بالبالغين بالحصول على نوم يتراوح بين 7-9 ساعات في الليلة، وتوفير بيئة مناسبة للنوم، واتباع عادات صحية مثل تحديد مواعيد نوم منتظمة وتجنب المنبهات قبل النوم.