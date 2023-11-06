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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدره التريند .. طريقة عمل طاجن السعادة

صدى البلد

تصدر طاجن الشيكولاته المباع بمحلات للحلويات تريند السوشيال ميديا وكان انتشر بشكل  كبير في محلات الحلويات ويعرف باسم طاجن السعادة. 

 

ونقدم لكم اليوم طريقة عمل طاجن السعادة

مقادير الكيكة

كوب دقيق
نصف كوب سكر
نصف كوب زيت
نصف كوب لبن
بيضتين
فانيليا
معلقة بيكينج بودر
معلقة كاكاو خام
شوكولاته مقطعة
مقادير صوص الشوكولاتة

كوبين شوكولاتة سايحة
نصف كوب لبن
معلقتين شوكولاتة قابلة للدهن
معلقتين قشطة
معلقتين عسل نحل
طريقة الكيكة

نخفق البيض مع الزيت والسكر واللبن والفانيليا حتى يمتزجوا جيدًا.
نضع الدقيق والبيكينج بودر في وعاء والكاكاو الخام في وعاء ونقلبهم جيدًا
نضيع مزيج البيض والسكر والفانيليا على الدقيق ونخلطهم جيدًا.
نحضر الطاجن ونسكب فيه المكونات بعد دهنه بطبقة من الزيت.
ندخل الطاجن فرن متوسط الحرارة لمدة ثلث ساعة.
نختبر نضج الكيكة بطرف سكينة أو عصا الشيش طاووق الخشب.
نخرج الكيكة من الفرن ونتركها تبرد.
طريقة صوص الشوكولاتة

نقوم بعمل حمام مائي ساخن لإذابة الشوكولاته.
نضيف إليها الشوكولاتة القابلة للدهن.
نضيف العسل والقشطة واللبن.
نخلط جميع المكونات مع بعض جيدًا.
طريقة عمل طاجن السعادة

نقوم بتقطيع طبقة الوجه الخفيفة من الكيكة ثم نقوم بتفتيت الكيكة.
ثم نضع قطع الشوكولاته ثم طبقة من الكيكة المفتتة.
نغطي الكيكة المفتتة بصوص الشوكولاتة.
نزين الوجه بالأيس كريم وقطع الشوكلاته
تقدم بالهناء والشفاء. 

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