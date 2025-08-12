قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

مفتي الجمهورية لـ نظيره بالقدس: علاقة مصر وفلسطين يحكمها رحم العلم والجوار

مفتي الجمهورية ونظيره بالقدس
مفتي الجمهورية ونظيره بالقدس
محمد شحتة

استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، في لقاء ثنائي مؤثر على هامش مؤتمر الإفتاء العالمي العاشر، حيث رحب المفتي بالضيف الفلسطيني ترحيبًا حارًّا، مؤكدًا أن العلاقة بين الشعبين والمؤسستين الدينيتين يحكمها "رحم العلم والجوار والهدف المشترك"، مشددًا على أهمية فتح آفاق واسعة للتعاون في المجالات العلمية والشرعية.

وفي كلمته، أشار الدكتور نظير عياد، إلى أن القضية الفلسطينية حيَّة في فكر الجميع؛ حيث تناولها كل المتحدثين خلال جلسات المؤتمر وكأنها قضية شخصية، ما يدلُّ على عمق مكانتها في الضمير الجمعي للعالم الإسلامي، مضيفًا: "نتطلع إلى مزيد من التعاون معكم، ونحن في خدمتكم دائمًا لتعزيز أواصر التكامل والتعاون".

مفتي القدس: الموقف المصري يزيدنا إصرارًا على الرباط في الأرض المباركة

من جانبه، عبَّر مفتي القدس عن امتنانه لمواقف مصر الداعمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر قدَّمت -وما زالت تقدِّم- دورًا رياديًّا لا يُنسى في نصرة فلسطين. 

وقال مفتي القدس "لسنا غرباء عنكم، وهذا الدعم التاريخي والموقف المصري المشرق يزيدنا إصرارًا على الثبات والرباط في الأرض المباركة". 

وشدد على أن مصر ودار الإفتاء المصرية تمثلان عمقًا إستراتيجيًّا ودينيًّا لفلسطين في كل المحافل.

مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد الإفتاء مفتي القدس

